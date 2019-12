Addio a Gershon Kingsley, pioniere dell'elettronica: alcune versioni della sua 'Popcorn'

Vero e proprio pioniere dell'elettronica contemporanea, Gershon Kingsley è morto a New York all'etò di 97 anni. Tedesco ma naturalizzato statunitense, si fece conoscere componendo brani utilizzando il sintetizzatore moog, dapprima con il socio Jean-Jacques Perrey e poi con i First Moog Quarter, ensemble da lui stesso fondata. Deve la sua popolarità soprattutto al brano "Popcorn", composto nel 1969 ispirandosi al suono di una macchina per popcorn. Il brano, negli anni, è diventato un vero e proprio tormentone, tanto da essere riproposto da artisti come Jean Michel Jarre, Aphex Twin, Muse e Crazy Frog. Venne inoltre utilizzato come sottofondo musicale di una versione del videogioco Pengo: