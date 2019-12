Gli Wham! e le accuse di plagio per 'Last Christmas'. Video

È una delle più grandi hit degli Wham!, insieme a "Wake me up before you go-go", "Careless whisper" e "Freedom", per citarne alcune. Così popolare da rientrare, nel corso degli anni, più volte in classifica, senza mai conquistare - piccola curiosità - il primo posto nel Regno Unito (nel 1984 il duo dovette accontentarsi della medaglia d'argento, "battuta" da "Do they know it's Christmas?" dei Band Aid, la superband guidata da Bob Geldof e Midge Ure). Ma nella storia di "Last Christmas" - che quest'anno compie 35 anni e per l'occasione è stato pubblicato in rete il video restaurato in 4K - non mancano polemiche. Come quelle relative alle accuse di presunto plagio che furono mosse a George Michael poco dopo l'uscita della canzone.

A puntare il dito contro il cantante e la sua hit fu nientemeno che il cantante statunitense Barry Manilow, che si era imposto nelle classifiche del Regno Unito e degli Stati Uniti pochi anni prima grazie a hit come "Mandy", "I write the songs" e "Looks like we made it". Secondo Manilow, "Last Christmas" somigliava troppo a un suo successo, "Can't smile without you", uscito come singolo nel 1977.La casa editrice che possedeva i diritti del brano di Manilow, scritto da Christian Arnold, Geoff Morrow e David Martin, la Dick James Music, decise di fare causa a George Michael - unico autore di "Last Christmas", sulla base delle presunte somiglianze tra la melodia di "Can't smile without you" e quella della canzone degli Wham!.

Il caso arrivò nelle aule del tribunale, ma la causa fu stroncata sul nascere quando un musicologo presentò gli spartiti di oltre 60 canzoni che avevano sequenze di accordi e melodie simili - per così dire - tanto a quella di "Can't smile without you" quanto a quella di "Last Chirstmas".