Body Count, il nuovo album ‘Carnivore’ esce a marzo. Ecco il primo singolo

La metal band guidata dal rapper Ice-T ha annunciato l’uscita dell’ideale seguito di “Bloodlust” del 2017. Il nuovo disco dei Body Count s’intitolerà “Carnivore” e arriverà sui mercati il prossimo 6 marzo.

Il gruppo formatosi a Los Angeles, come promesso su Twitter, ha condiviso già un primo assaggio del suo settimo album in studio pubblicando il primo singolo estratto. Ascolta la title track:

I Body Count presenteranno dal vivo il loro nuovo album anche in Italia. In occasione del tour europeo a supporto di “Carnivore”, che partirà il prossimo 19 giugno da Clisson (Francia), Ice-T e soci faranno tappa nel nostro paese e saranno di scena al Castello Scaligero di Villafranca di Verona il prossimo 26 giugno. Lo stesso giorno il Rock The Castle ospiterà anche le esibizioni dei NOFX, Suicidal Tendencies, Millencolin, Agnostic Front e Inspector Cluzo. Il 3 luglio, invece, suoneranno in qualità di headliner gli Alter Bridge.

In attesa di ulteriori dettagli sulla nuova uscita discografica della band che, come suggerisce un comunicato stampa, saranno svelati il prossimo 10 gennaio, ecco la copertina di “Carnivore”, disegnata dall'artista polacco Zbigniew M. Bielak: