Concerti, Alter Bridge a Rock the Castle 2020: data e biglietti

Il festival in programma al Castello Scaligero di Villafranca di Verona ha annunciato il primo artista in programma per il venerdì che si è aggiunto al secondo weekend di Rock the Castle 2020. Myles Kennedy e soci, dopo il concerto degli Alter Bridge andato in scena lo scorso 2 dicembre al Forum di Assago (Milano), faranno ritorno in Italia la prossima estate e all’evento veronese saranno gli headliner della giornata del 3 luglio.

I biglietti per il 3 luglio saranno in vendita su TicketOne dalle ore 10:00 di giovedì 5 dicembre. Il prezzo dei titoli d’ingresso è di 50 euro, più diritti di prevendita.

In attesa che vengano svelati dagli organizzatori gli altri artisti che si esibiranno a Rock the Castle 2020, il nome degli Alter Bridge si aggiunge al cartellone del festival accanto a quelli già annnunciati di, tra gli altri, NOFX, Suicidal Tendencies, Judas Priest, Lynyrd Skynyrd (in tour per l'ultima volta, prima dell'addio alle scene), The Darkness, Avantasia e Mercyful Fate.