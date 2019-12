Clash, domani su Rockol l'omaggio di Federico Poggipollini a 'London Calling'. Video

Ci ha detto che a quel disco con Paul Simonon che sfascia il suo basso in copertina deve praticamente tutto, professionalmente e artisticamente parlando. Che "London Calling" è uno dei quei capolavori che "solo con un particolare allineamento astrale" possono essere realizzati, un disco che fotografa una band - quella di Joe Strummer - in uno stato di grazia tale da superare non solo sé stessa, ma anche i tempi.

Per celebrare il quarantennale di "London Calling" siamo stati a Bologna a trovare Federico Poggipollini, chitarrista e cantautore, già collaboratore dei Litfiba e storico sodale di Luciano Ligabue, che - chitarra alla mano - ci ha raccontato cosa ha significato, per lui e per la sua generazione, ascoltare "in diretta" il disco di "Guns of Brixton" e "Lost in the Supermarket".

La videointervista e il filmato completo delle performance di Federico Poggipollini saranno pubblicate da Rockol nella mattinata di domani, sabato 14 dicembre, in concomitanza con il quarantesimo anniversario della pubblicazione di "London Calling". Restate sintonizzati...

Rockol, dallo scorso 25 novembre, sta celebrando il quarantennale della pubblicazione di “London Calling” dei Clash, che ricorre il 14 dicembre 2019: a questo indirizzo sono disponibili tutti gli approfondimenti che abbiamo dedicato per l'occasione al terzo disco della band di Joe Strummer, Mick Jones, Paul Simonon e Topper Headon.