Chester Bennington, la morte e quel progetto rimasto incompiuto

Arriva un album tributo a Chester Bennington inciso dai Grey Daze, la band che il cantante aveva prima di entrare a far parte dei Linkin Park. E ad annunciarlo è la vedova Talinda, con un lungo post pubblicato sui social, svelando che prima di morire Bennington aveva parlato con i suoi ex compagni di band di una possibile reunion.

Insieme ai Grey Daze, all'inizio della sua carriera, Chester Bennington registrò gli album "Wake me" (1994) e "...No sun today" (1996). Fondò la band insieme ai chitarristi Jason Barnes e Steve Mitchell, al bassista Jonathan Krause e al batterista Sean Dowell, salvo poi abbandonarla nel 1998 per aggiungersi ai Linkin Park.

"Nel febbraio del 2017 Chester e i suoi compagni di band cominciarono a registrare di nuovo la loro musica per ripubblicarla. C'era in programma anche un concerto per il ventennale, nell'autunno dello stesso anno".

Ora, la vedova del cantante rivela sui social che prima di morire Chester Bennington aveva rivisto i suoi ex compagni di band e con loro aveva deciso di riformare il nucleo originale dei Grey Daze, tornando a condividere lo studio di registrazione:

Superato lo shock per la morte del cantante, i Grey Daze si sono rimessi al lavoro per terminare ciò che avevano iniziato insieme a Bennington. E - stando a quanto lascia intendere la vedova - a breve sarà pubblicato il risultato di quei mesi di lavoro, rimasto a metà ma portato ora a termine.