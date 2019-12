Queen, Adam Lambert: 'Nelle canzoni cerco di mantenere vivo lo spirito di Freddie Mercury'

L'attuale frontman dei Queen Adam Lambert è stato intervistato da Lorraine Kelly nel corso del suo programma del mattino "Lorraine": il cantante americano ha precisato come l'eredità di Freddie Mercury sia costantemente nei suoi pensieri mentre, con i suoi compagni di band, interpreta il repertorio consegnato alla leggenda dalla formazione di "We Will Rock You".

"[L'eredità di Mercury] Non è una cosa della quale parliamo attivamente, ma è un pensiero che resta sempre lì, nel retro della mia testa", ha spiegato Lambert: "Cerco di mantenere vivo lo spirito con quale le canzoni dovevano essere eseguite, anche con il modo di vestire. Spesso penso 'Cosa ne direbbe, Freddie, di questo look? Sarebbe abbastanza strano per lui?'. Per la moda [Mercury] aveva grande senso dell'umorismo, non si prendeva mai troppo sul serio. Era sua intenzione divertire il pubblico, e questo lo tengo sempre ben presente. Nei nostri show deve esserci un senso di divertimento".

Lambert ha poi commentato il grande risultato ottenuto dal biopic "Bohemian Rhapsody", che ha rilanciato il catologo e le attività del gruppo a livello globale: "Adesso abbiamo anche un pubblico più giovane", ha osservato l'ex star di X Factor USA, "Qui in Inghilterra siamo sempre andati bene, ma ora stiamo andando alla grande in tutto il mondo: è pazzesco.

I Queen hanno annunciato l'unica tappa in Italia della prossima branca europea del Rhapsody Tour per il prossimo 24 maggio alla Unipol Arena di Bologna.