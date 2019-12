Forbes, i rocker più ricchi del 2019 sono...

Forbes, testata economica americana specializzata nella stima della ricchezza di personaggi pubblici, in vista dell'approssimarsi della fine dell'anno ha deciso di fare i conti in tasca alle rock band internazionali per stabilire quale, tra vendite (e streaming), sincronizzazioni e botteghino, abbia guadagnato di più nel corso del 2019: allo scopo il magazine statunitense ha scelto di collaborare con Pollstar, sito specializzato nell'analisi del mercato dei live nel mondo anglosassone, e Nielsen Music, società che compila le classifiche di vendita USA (oggi integrate a quelle della fruizione sulle piattaforme digitali) per conto di Billboard.

Centrando il focus sul rock nella classifica (già resa nota sotto forma di chart generale non ristretta a uno specifico genere lo scorso mese di luglio) degli utili al lordo delle imposte e delle "spese d'esercizio" - per esempio le quote da destinare a collaboratori, agenti, rappresentati e avvocati - i rocker più ricchi del 2019 sono gli Eagles, con 100 milioni di dollari guadagnati solo nel corso di quest'anno.

Elton John - quinto nella classifica generale - si piazza al secondo posto con 84 milioni, seguito dai giganti dell'heavy californiani Metallica (decimi nella chart non di genere) con 68,5 milioni: giù dal podio restano i Fleetwood Mac (49 milioni) e Paul McCartney, che completa la top 5 con 48 milioni di dollari guadagnati nel corso degli ultimi 12 mesi.

I Guns N 'Roses, che con il "Not in This Lifetime Tour" hanno fatto segnare un record di incassi al botteghino, si sono dovuti accontentare di 44 milioni di dollari, prestazione comunque superiore a quelle fatte segnare da Rolling Stones (41 milioni) e U2, ultimi nella chart dei rocker più ricchi del 2019 di Forbes con "appena" 37 milioni incamerati nel corso del 2019.