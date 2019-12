Bruce Springsteen, esce il dvd e Blu-ray di 'Western stars'

Se non siete andati al cinema all'inizio del mese, a breve potrete recuperarlo guardandolo comodamente in salone, sdraiati sul divano: dopo essere stato proiettato sul grande schermo, "Western stars" arriva sul mercato in formato dvd e Blu-ray.

Il film che segna l'esordio alla regia del Boss, tratto dall'omonimo disco uscito a giugno, sarà a breve disponibile nei negozi - e sulle piattaforme digitali. Ne è stata infatti annunciata l'uscita in dvd e Blu-ray. Per ora si conosce solamente la data di pubblicazione dell'edizione per il mercato britannico, dove sarà disponibile a partire dal prossimo 16 dicembre, ma nei prossimi giorni potrebbe essere annunciata anche l'uscita in Italia.

Intanto nei negozi è già disponibile " Western stars - Songs from the film ", il disco della colonna sonora del film, che contiene le canzoni dell'album uscito quest'anno e una cover di " Rhinestone cowboy " di Glen Campbell.