Taylor Hawkins elogia Dave Grohl come batterista

Il batterista dei Foo Fighters Taylor Hawkins ha elogiato il suo compagno di band Dave Grohl per la sua abilità alla batteria, strumento che suonava, come universalmente noto, nei Nirvana di Kurt Cobain.

Il 47enne Hawkins, è sempre stato molto colpito dalle capacità di Grohl come batterista, ma non gli piace confrontarsi con lui perché possiedono degli stili diversi.

In un'intervista rilasciata al sito MusicFeeds, ha dichiarato:

''Dico sempre che lui è il migliore, ma in verità è il migliore a suonare la batteria come Dave Grohl e io sono il migliore a suonare la batteria come Taylor Hawkins, è semplice. Voglio dire, non posso fare Dave bene come Dave fa Dave. Anche se immagino di aver passato molto tempo a cercare di catturare la sua essenza, forse potrei fare di meglio per essere lui di quanto non possa lui per essere me, ma chi lo sa. Sento che entrambi abbiamo i nostri punti di forza e che la nostra collaborazione, alla fine, si risolve al meglio per tutti e due".

Taylor Hawkins iniziò la sua carriera come batterista in tour per la band di Alanis Morissette nel suo 'Can't Not' tour, tra il 1995 e il 1996, prima di entrare nei Foo Fighters. Per lungo tempo si è detto che lui avrebbe rifiutato l'opportunità di diventare il batterista dei Guns N'Roses per rimanere nella band di Grohl. Di recente ha ammesso che, effettivamente, gli era stato offerto quel lavoro, ma:

“Non è esattamente vero. Ecco cosa è successo. Sono entrato a far parte dei Foo Fighters nel '97, quando ho ricevuto una telefonata da mia madre, perché il management dei Guns N 'Roses voleva che provassi per loro, ma ero impegnato in tour nel Regno Unito con i Foo Fighters. Quindi non ci sono andato. Quindi, io non li ho rifiutati, non sono andato al provino. Penso che ora vada bene per tutti. Penso che i Guns N Roses stiano bene ora, con il ritorno di Duff e Slash. Io e mia moglie siamo andati a vederli l'anno scorso ed erano fantastici.”

Il mese scorso Hawkins ha pubblicato il suo terzo disco solista, “Get the Money” (leggi qui la nostra recensione), con i suoi Coattail Riders.