Natale con Phil Spector: la storia di "A Christmas Gift for You"

La tradizione degli album a tema natalizio è vecchia, ma si perpetra imperterrita di anno in anno. Ce n’è per tutti i gusti, con incursioni in ogni genere (dal pop al punk, dal jazz al metal…): insomma il Natale può colorarsi di musica a tema proprio per tutti. A dispetto dei gusti.

Ecco, dunque, una selezione di vinili “Christmas-style” che – se amate l’articolo – non possono mancare nella vostra collezione.

Iniziamo con un personaggio bizzarro, ma epocale per la storia del pop e del rock: Phil Spector.

L’inventore del “wall of sound”, infatti, nel 1963 produsse e firmò una raccolta natalizia dal titolo A Christmas Gift For You. Per assemblare la compilation, Spector chiamò a raccolta le star della sua label personale, la Philles Records. L’intento era di creare un disco natalizio che incassasse, per cui nei microsolchi troviamo le Ronettes e le Crystals, ad esempio, che rileggono Frosty the Snowman, Santa Claus Is Coming To Town, Sleigh Ride e Rudolph the Red-Nosed Reindeer.

