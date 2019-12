Slayer, ieri a L.A. il concerto d'addio ai palchi: video e scaletta

La cronaca della serata fornita dall'edizione americana di Billboard parla di un Tom Araya decisamente commosso, mentre abbraccia i suoi compagni dopo l'ultimo brano - il durissimo "Angel of Death" - per quella che è stata l'ultima sortita dal vivo della gloriosa formazione trash metal californiana: come già annunciato da Rockol lo scorso 29 ottobre, si è tenuto ieri sera al Los Angeles Forum l'ultimo concerto nella carriera dal vivo degli Slayer.

Dopo i live set delle band spalla - Philip H. Anselmo & The Illegals, Ministry e Primus - il quartetto di "Show No Mercy" è salito sul palco per un set dal 20 brani, durante i quali sono stati eseguite canzoni soprattutto da "Reing in Blood" (1986) e "Seasons in the Abyss" (1990), senza dimenticare episodi da "God Hates Us All" (2001), "Repentless" (2015) e "South of Heaven" (1988).

"Grazie a tutti per aver condiviso il vostro tempo con voi", ha detto dal palco Araya prima di infilare la porta del backstage: "Il tempo è prezioso... Mi mancherete, ragazzi".

Questa la scaletta eseguita dagli Slayer in occasione del loro ultimo concerto del 30 novembre 2019 al Los Angeles Forum:

SETLIST Delusions of Saviour (registrata)

South of Heaven

Repentless

Postmortem

World Painted Blood

Hate Worldwide

War Ensemble

Stain of Mind

Disciple

When the Stillness Comes

Born of Fire

Payback

Seasons in the Abyss

Jesus Saves

Chemical Warfare

Hell Awaits

Dead Skin Mask

Show No Mercy

Raining Blood

Mandatory Suicide

Angel of Death



Come spiegato lo scorso 12 novembre dal manager del gruppo Rick Sales, il ritiro del gruppo dalle scene dal vivo non implicherà necessariamente la fine delle attività tout-court della band: