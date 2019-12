Depeche Mode, ascolta il demo registrato quando ancora non si chiamavano Depeche Mode

Il recentissimo "Spirits in the Forest" ci ha restituito - cinematograficamente - i Depeche Mode in tutta la magnificenza mostrata durante il "Global Spirit Tour", tenuto tra il 2017 e il 2018: con 130 concerti tenuti tra Europa, nordamerica e sudamerica, e oltre 200 milioni di dollari incassati al botteghino, la serie di eventi - che toccò il nostro Paese il 25, 27 e 29 giugno del 2017 rispettivamente a Roma, Milano e Bologna - ha consacrato, casomai qualcuno avesse ancora dubbi, la band capitanata da Dave Gahan come una delle realtà di spicco sul panorama rock mondiale contemporaneo.

E' bene, tuttavia, non dimenticare quali siano le origini della formazione, che risalgono addirittura alla fine degli anni Settanta: nel '77 i compagni di scuola Vince Clarke e Andy Fletcher formano un duo chiamato No Romance In China, dove il primo suona la chitarra e canta e il secondo suona il basso. L'esperimento non ha seguito, e sfocia - due anni più tardi - nei Composition of Sound, formazione che vede a Clarke e Fletcher aggiungersi anche il giovane Martin Gore - in arrivo dai French Look - alle tastiere. Influenzati da band come gli Orchestral Manoeuvres in the Dark, Clarke e Fletcher abbandonano chitarra e basso in favore dei sintetizzatori, ma resta il problema del cantante. A un'esibizione presso un centro di Boy Scout i due notano un certo Dave Gahan, che sembra fare al caso loro: coinvolgendolo nel progetto, Clarke e Fletcher avevano di fatto messo insieme la prima formazione dei Depeche Mode.

Che, però, ancora non si chiamavano così: il gruppo si sarebbe esibito con il nome con il quale avrebbe raggiunto il successo per la prima volta a un concerto presso la James Hornsby School di Basildon, dove Gore e Fletcher erano stati allievi, ma la prima prova fissata su nastro fu registrata ancora con la sigla Composition of Sound. Eccola qui:

La demo include tre brani: "Ice Machine", "Radio News" e "Photographic". Nei tre brani Fletcher è ancora impegnato al basso.

Il primo album "ufficiale" dei Depeche Mode, "Speak & Spell", sarebbe stato pubblicato oltre un anno dopo, nell'ottobre del 1981, dalla Mute. La prima prova sulla lunga distanza del gruppo sarebbe stata anche l'ultima con la formazione primigenia: nonostante avesse posto la firma in calce alla prime hit del gruppo - "Dreaming of Me", "New Life" e "Just Can't Get Enough" - Vince Clarke poco dopo la pubblicazione del disco sarebbe uscito dal gruppo per fondare prima gli Yazoo, poi gli Assembly e dopo ancora gli Erasure.