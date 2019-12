Collecting "London Calling": tutte le edizioni su vinile

Il 14 dicembre del 1979 usciva London Calling dei Clash – terzo album della loro discografia. Ovviamente questa fine del 2019 non poteva non contemplare una celebrazione di quello che fu un momento chiave nella carriera di Strummer & soci, cioè un doppio album in cui la band – pur mantenendo il proprio spirito punk – si avvicinava a una certa tradizione made in USA e gettava i semi per una maggiore varietà stilistica.

Nel corso di quattro decenni London Calling è stato pubblicato, stampato, ristampato (e anche bootlegato) in tutti i formati possibili e immaginabili: dal vinile al digitale, passando per le cassette, gli stereo8 e i CD.

