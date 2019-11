Tekashi 6ix9ine: cade un capo d'accusa

Tra i vari capi d’accusa che pendono sulla sua testa il rapper newyorchese Tekashi 6ix9ine ne ha ora uno in meno. Infatti è stata stralciata l’accusa nei suoi confronti per una aggressione in un centro commerciale di Houston, in Texas.

Come riporta il sito statunitense TMZ, lo Stato del Texas ha chiesto formalmente che le accuse di aggressione nei confronti di Tekashi derivanti da un presunto alterco del 2018 vengano completamente respinte, e un giudice le ha controfirmate.

Lo stato dice che è una richiesta della presunta vittima. Il ragazzo che presumibilmente è stato soffocato da Tekashi in seguito si è presentato a una delle udienze del rapper in tribunale su questa vicenda e si è fatto fotografare con lui.

La storia pare sia andata così: il ragazzo, di nome Santiago Albarran, stava registrando Tekashi contro il suo volere, il che presumibilmente ha portato Tekashi a mettere le mani attorno alla gola di Santiago All'udienza, Santiago ha detto all'avvocato di Tekashi che voleva far cadere le accuse e l’ha espresso anche all’accusa.

L'avvocato di Tekashi, Carl A. Moore, dice a TMZ:

"Il signor Hernandez (Tekashi all’anagrafe è registrato come Daniel Hernandez) non è stato ancora informato dell’archiviazione. Lo avvisiamo oggi. Sono contento che i pubblici ministeri che gestiscono questo caso abbiano fatto ciò che era giusto archiviando l’accusa contro il signor Hernandez. Speriamo che avere questo caso alle spalle lo aiuti ad andare avanti con la sua carriera".

C'è anche un'altra ragione per cui lo stato ha voluto archiviare il caso... i pubblici ministeri affermano che trasferire Tekashi in Texas è un "rischio per la sicurezza" ora che ha collaborato con i federali a New York. Si riferiscono alla testimonianza di Tekashi69 contro i suoi presunti ex compagni.