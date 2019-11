Le ex pornostar amano fare le dj

Non sono poche le signore del video hard che dopo avere lasciato la carriera da protagoniste di fronte alle telecamere si danno ai dj set e alla musica dance/elettronica. E' proprio questo è l'argomento di un servizio recentemente pubblicato da Wired.it (firmato da Niccolò Fantini). Per cui, bando alle ciance e vediamo di fare un excursus, con video esplicativi (non hard!) di accompagnamento...

Il primo nome in ordine è quello di Niki Belucci (Budapest, 1983) che all'inizio degli anni Zero diviene una pornostar di fama planetaria. Nel 2004 è la prima ex attrice hard a esibirsi in topless nei panni di deejay. Ora ha lasciato il porno, fa la mamma e pratica poco la musica, ma ancora si cimenta in sporadici dj set - fra l'altro nella classifica di djanetop.com (dedicata alle migliori dj) è la seconda in Ungheria e numero 275 al mondo.

Un nome quasi leggendario - almeno per il porno - è quello Sasha Grey. L'ex star degli orgasmi filmati da tempo si dedica all'arte del mixer (ma non solo: fa anche cinema d’autore, documentari, scrive canzoni e realizza videoclip). E' piuttosto spesso protagonista di dj set molto apprezzati... e frequenta il Belpaese, visto che è impegnata con un boyfriend italiano.

Passiamo poi a Foxy Di (ora nota come Foxy Dj), di San Pietroburgo. Dopo un esordio porno a 19 anni, sei anni fa - a 25 anni - decide di cambiare rotta per dedicarsi alle consolle della della sua città e di Mosca. Ha origini giapponesi DJ Mao Hamasaki (1993, Chiba): i suoi set la vedono vestita in stile cosplayer, fra giochi di led, in locali e centri commerciali del Sol Levante.

Nel nostro Paese la prima a cimentarsi con la musica da discoteca fu Luce Caponegro, aka Selen. Ma dal 1999 segue una carriera da imprenditrice nel campo dell’estetica. Brigitta Bulgari è invece diventata una disc jockey (spesso si esibisce nel Veneto) e una produttrice. Infine c'è Silvia Dellai (1993, Villamontagna, TN). Ha da poco abbandonato il porno e dice di avere capito che la sua passione è la musica, in particolare fare la dj.