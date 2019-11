X Factor 2019: ascolta qui tutti gli inediti dei concorrenti

La puntata di "X Factor" andata in onda ieri sera su Sky Uno è stata la più attesa dal pubblico del talent: quella degli inediti (qui il nostro commento). I concorrenti ancora in gara hanno cantato per la prima volta sul palco dell'X Factor Dome le canzoni che di fatto segnano il loro debutto sul mercato - quest'anno, a differenza delle precedenti edizioni, alcuni concorrenti hanno avuto modo di cantare proprie canzoni già durante le prime puntate. Tra gli autori dei brani ci sono Samuel dei Subsonica (impegnato anche in giuria, guidando la categoria dei gruppi - e infatti ha partecipato alla scrittura del brano della band dei Booda, "Elefante"), Tom Walker (il cantautore britannico di "Leave a light on" ha co-firmato l'inedito di Nicola Cavallaro) e Sia (tra gli autori di "Chasing paper", la canzone interpretata da Giordana Petralia). Gli inediti sono stati ora caricati anche su YouTube e sulle principali piattaforme di streaming: potete ascoltarli nelle pagine successive (clicca su avanti).