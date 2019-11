Padova, laurea honoris causa a Patti Smith

Il prossimo lunedì 28 novembre 2019 presso l'Aula Magna di Palazzo Bo, a Padova, a Patti Smith verrà assegnata una laurea ad honorem in Lingue e Letterature Europee e Americane dal Dipartimento di Studi linguistici e letterari dell’Università cittadina. L'ateneo ha scelto di assegnare il riconoscimento alla voce di "Dancing Barefoot" con la seguente motivazione:

"Per Patti la parola è dialogo fra arte e società, sospesa fra il sussurro religioso e l’urlo disperato. Dai suoi esordi come autrice di poesie recitate e di happening punk rock fino alle successive sperimentazioni nel rock alternativo, Patti Smith ha esplorato le virtù espressive della parola in ogni sua forma: recitata, cantata, urlata, sputata, sognata, sussurrata. […] Nei suoi testi riscontriamo inoltre l’ispirazione che le proviene anche dalle grandi letterature europee e americane fra modernità e contemporaneità. Patti disse che per lei Rimbaud era come un fidanzato"