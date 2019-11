X Factor 2019: i titoli e gli autori degli inediti in gara

Sono stati presentati oggi presso il loft occupato dai concorrenti del talent show canoro targato Sky gli inediti che saranno eseguiti dal vivo nel corso della prossima puntata di X Factor, in programma per il prossimo giovedì, 21 novembre. "Come da consolidata tradizione presentiamo gli inediti con anticipo, aspetto fondamentale . questo - per ottenere una buona introduzione degli stessi sul mercato", ha spiegato il presidente di Sony Music Italy Andrea Rosi: "Siamo doppiamente soddisfatti, quest'anno, sia perché quasi tutti i concorrenti hanno firmato da soli o cofirmato le canzoni che saranno presentati, sia perché sia riusciti a ottenere brani firmati da grandi artisti internazionali come Sia e Tom Walker".

"Puntare sugli inediti è una nostra precisa intenzione", ha fatto sapere la produzione del programma: "Saranno centrali nell'economia dello show, perché fondamentali, sia per noi che per i nostri concorrenti: la serata degli inediti è il momento in cui emerge quando di buono abbiamo fatto fino a ora".

I brani saranno disponibili sulle principali piattaforme digitali, in streaming e download, a partire dalla fine della puntata del prossimo giovedì, 21 novembre: delle sette canzoni, una verrà eliminata dalla gara, insieme al proprio interprete.

Ecco, di seguito, i titoli dei brani con i relativi interpreti e autori:

"Cornflakes", Eugenio Campagna (scritta da Eugenio Campagna)

"Chasing Paper", Giordana Petralia (scritta da Sia Furler, Pineapple Lasagne e Samuel Ronald Dixon)

"Like I Could", Nicola Cavallaro (scritta da Tom Walker, Jon Green e Jordan Riley)

"A domani per sempre", Sofia Tornambene (scritta da Sofia Tornambene e Valeria Romitelli)

"Enfasi", Sierra (scritta da Giacomo Ciavoni e Massimo Gaetano)

"Glum", Davide Rossi (scritta da Roberto Vernetti e Michele Clivati)

"Elefante", Booda (scritta da Alessio Sberzella, Martina Bertini, Federica Buda, Samuel Romano, Davide Napoleone, Alessandro Bavo)