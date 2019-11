X Factor 13: Sia e Tom Walker tra gli autori degli inediti

Ci sono anche la voce di "Chandelier" e il cantautore britannico di "Leave a light on" tra gli autori degli inediti di X Factor 13. Sia ha firmato la canzone di Giordana Petralia (in gara tra le "under donna" capitanate da Sfera Ebbasta), mentre Tom Walker ha scritto quella che verrà proposta da Nicola Cavallaro (in gara nella categoria "over 25", guidata da Mara Maionchi).

Gli inediti verranno fatti ascoltare non nella puntata di questa sera, giovedì 14 novembre (qui le anticipazioni), ma nella prossima, quella di giovedì 21 novembre.

A proposito di inediti: nella scorsa puntata Eugenio Campagna (in arte Comete), anche lui della squadra degli "over", ha cantato la sua "Cornflakes". Creando una sorta di precedente: nelle precedenti dodici edizioni del talent (prima trasmesso su Rai2 e poi dal 2011 ospitato dal palinsesto di SkyUno) non era mai successo, infatti, che un concorrente cantasse l'inedito prima delle ultime puntate. E stasera anche i Seawards, in gara nella categoria dei gruppi, guidata da Samuel dei Subsonica, faranno ascoltare la loro "Feel".