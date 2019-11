TvZoom: ecco la giuria televisiva di Sanremo Giovani

Pippo Baudo, Paolo Bonolis, Piero Chiambretti, Antonella Clerici e Carlo Conti: cinque ex conduttori del Festival di Sanremo per la giuria televisiva di Sanremo Giovani, il concorso da cui usciranno cinque delle 8 "nuove proposte" in gara al Festival 2020. Lo riferisce TvZoom: saranno Baudo (conduttore di ben tredici edizioni della manifestazione), Bonolis (sul palco dell'Ariston come conduttore nel 2005 e nel 2009), Chiambretti (a Sanremo nel 1997, nel 2001 e nel 2008), Clerici (co-conduttrice nel 2005 accanto a Bonolis e poi padrona di casa nel 2010) e Conti (al Festival nel 2015, 2016 e 2017) giudicheranno le esibizioni dei dieci concorrenti che il prossimo 19 dicembre si sfideranno per conquistare i cinque posti ancora disponibili (completeranno la rosa due partecipanti di Area Sanremo e la vincitrice di Sanremo Young Tecla Insolia).

Al voto della giuria televisiva sarà affiancato, per la finale del 19 dicembre, quello della commissione musicale (capitanata dal direttore artistico Amadeus e composta insieme a Gianmarco Mazzi, Claudio Fasulo, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis), quello della giuria demoscopica e quello del televoto.