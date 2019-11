Milano Music Week, Martedì 19: Luca Carboni e i Siberia da Rockol/Germi

Oggi secondo giorno della Milano Music Week: Rockol organizza diversi appuntamementi live, all'interno di un vero e proprio format dedicato alle professioni e ai temi centrali del music business. Tutto si svolge a Germi - Luogo di contaminazione: da martedì 19 a venerdì 22 novembre, in Via Cicco Simonetta 14/4.

Gli eventi sono ad accesso gratuito fino ad esaurimento posti disponibili: bisogna registrarsi direttamente sul sito di Germi: è necessaria la tessera ACSI, che si può richiedere direttamente sul sito del locale alla prenotazione del posto all'evento.

Questo il programma di Rockol a Germi per oggi per la Milano Music Week

ore 17.30

Rockol Talk Show: La nuova scena romana - presentazione libro: “Mamma Roma”. con Luca Carboni, Luca Bernini e Mattia Marzi.



Ore 21: Il primo Rockol Live Showcase, con i Siberia.

La band livornese presenterà in anteprima, in versione acustica, alcune canzoni del nuovo album "Tutti amiamo senza fine"; prodotto da Federico Nardelli il disco sarà pubblicato il 29 novembre per Sugar in collaborazione con Maciste Dischi.

L'evento non sarà soltanto teatro di musica live, ma vedrà i Siberia raccontare le loro canzoni e sviscerarne i testi, approfondendo il concept dualistico dell'album: l'amore nel senso più vasto del termine e negli aspetti più sacri e profani, ma sempre concreti e palpabili. Piacere, colpa, desiderio, coscienza, libertà e moralità.



Il programma completo della giornata è consultabile sul sito della Milano Music Week.

Germi si trova in via Cicco Simonetta 14/4. Per accedere agli eventi è necessaria la tessera ACSI, che si può richiedere sul sito con 24 ore di anticipo. Aperto lo scorso 5 marzo da Manuel Agnelli e Rodrigo D’Erasmo insieme ai soci Francesca Risi e Gianluca Segale, Germi è un “luogo di contaminazione” dove si fondono diversi linguaggi musicali e non, dove non esiste alto e basso e dove in questi mesi si è passati dal rock di Manuel Agnelli, Rodrigo D’Erasmo e Steve Wynn al pop contemporaneo di Ghemon, dalla musica contemporanea a workshop di scrittura, a presentazioni di libri e di fumetti.