Crowsroads: esce l'album “On the Ropes”

I fratelli Corvaglia, Andrea e Matteo, ovvero i Crowsroads hanno pubblicato l’album “On the Ropes”, il primo totalmente di inediti del duo bresciano. Tra gli ospiti nel disco: la cantautrice britannica Sarah Jane Morris, il cantautore e polistrumentista portoghese Frankie Chavez e il musicista e produttore americano Jono Manson.

L’uscita di “On the Ropes” è stata anticipata dalla pubblicazione del singolo "Foxes". La canzone è accompagnata da un video diretto da Carlo Tombola ambientato nei boschi delle Dolomiti che ha come protagonisti i ragazzi della scuola Uncensored Runners di Padova specializzati nella disciplina del parkour.

Il disco è stato prodotto da Antonio Giovanni Lancini, che ne ha curato anche gli arrangiamenti e da Paolo Salvarani, registrato da Paolo Costola al MacWave Studios di Brescia e mixato e masterizzato da Lorenzo Cazzaniga all’Alari Park Studios a Cernusco sul Naviglio (Mi).

Tracklist:

1. Foxes

2. Seaweed feat Sarah Jane Morris

3. On the Ropes

4. Monologue feat Frankie Chavez

5. The Gardener's Daughter feat Jono Manson

6. Tomorrow Turns the Page

7. Razor Wire

8. I Saw You

9. Everytime That You Walk Out the Door

10. Marbles

11. Another Rose in the Dust

12. Ground Floor Heaven