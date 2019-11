Billie Eilish: il nuovo singolo verrà pubblicato questa settimana

I fan di Billie Eilish sono in trepida attesa, la giovane musicista californiana ha infatti annunciato che questa settimana pubblicherà il nuovo singolo “Everything I Wanted”.

Billie sono una decina di giorni che sta preparando il campo con continui messaggi sulla imminente uscita. Finalmente l’annuncio attraverso il suo canale Twitter, nel quale ha indicato il titolo della canzone e la data di pubblicazione: mercoledì 13 novembre.

NEW MUSIC FROM BILLIE EILISH



“everything i wanted”



Out Wednesday November 13 at 4:00pm PT globally — billie eilish (@billieeilish) November 10, 2019

La Eilish è al lavoro insieme al fratello Finneas sui brani che dovrebbero formare il suo secondo album, dopo l’esordio dello scorso gennaio intitolato “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” (leggi qui la nostra recensione).

A marzo 2020 Billie Eilish sarà in tour prima in Nord e poi in Sudamerica e per la prossima estate è attesa in Europa. In Italia è programmato un solo concerto, il 17 luglio al Mind di Milano.