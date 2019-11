Taylor Hawkins, ecco il video di ‘I really blew it’ con Dave Grohl e Perry Farrell

Il nuovo disco del batterista dei Foo Fighters, “Get the money” è uscito oggi, 8 novembre, e presenta la collaborazione di diversi artisti ospiti tra cui Dave Grohl, Perry Farrell, Roger Taylor dei Queen e il chitarrista della band di Seattle Pat Smear.

Il già compagno di band di Kurt Cobain ha partecipato a diverse tracce del disco di Taylor Hawkins con i Coattail Riders tra cui “Crossed the line”, “You’re no good at life no more”, “Middle child” e “I really blew it”. A quest’ultima - accompagnata dal nuovo video riportato di seguito - ha collaborato anche il leader dei Jane's Addiction:

La lista di artisti ospiti che hanno partecipato alle lavorazioni dell’ideale seguito di “Red light fever” del 2010 si completa con i nomi di Joe Walsh, Duff McKagan dei Guns N'Roses, il vocalist degli Yes Jon Davison, Chrissie Hynde, Nancy Wilson, Mark King e LeeAnn Rimes.