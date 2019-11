La scienza dice che "Ob-La-Di, Ob-La-Da" dei Beatles è la canzone pop 'perfetta'

I ricercatori tedeschi del Max Planck Institute, basato a Monaco di Baviera, hanno dichiarato "Ob-La-Di, Ob-La-Da", canzone pubblicata dai Beatles nell’album “The Beatles” del 1968, la migliore canzone pop mai scritta.

Gli scienziati hanno analizzato 80.000 diverse progressioni di accordi di 700 brani registrati tra il 1958 e il 1991, usando l'apprendimento automatico per assegnare un punteggio a ciascun accordo in base a quanto "sorprendente" fosse rispetto all'accordo precedente.

Le sequenze degli accordi di 30 canzoni sono state quindi suonate a 39 volontari, spogliate di testo e melodia per rendere irriconoscibile la canzone. Ai volontari è stato chiesto di valutare quanto fosse piacevole ogni accordo.

La ricerca ha scoperto che quando i volontari erano relativamente sicuri di quale accordo sarebbe venuto dopo, si divertivano invece a essere sorpresi. La ricerca ha anche scoperto che il non essere sicuri di quale sia la progressione della canzone causerebbe attività in una regione del cervello collegata al piacere musicale.

Secondo quando riportato dal Times Vincent Cheung, uno studente che sta facendo un dottorato presso il Max Planck, ha dichiarato:

“È affascinante che gli umani traggano piacere da un brano musicale solo per come i suoni sono ordinati nel tempo. Le canzoni che troviamo piacevoli creano un buon equilibrio tra noi sapendo cosa succederà dopo e sorprendendoci con qualcosa che non ci aspettavamo”.

"Ob-La-Di, Ob-La-Da" è la canzone che i ricercatori hanno giudicato più vicina alla ‘perfezione’, seguita da "Invisible Touch" dei Genesis e "Hooked on a Feeling" di B.J. Thomas. Tra le più gradite anche "I Want You Back" dei Jackson 5, "Here She Goes" dei La’s, "When It's Love" dei Van Halen e "Red Red Wine" degli UB40.