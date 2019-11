Fulminacci, ecco ‘Le Ruote, i Motori!’: video

Il giovane cantautore romano Fulminacci ha condiviso con i suoi fan una nuova canzone, il brano “Le Ruote, i Motori!”, pubblicato da Filippo Uttinacci – questo il nome all’anagrafe dell’artista - nella notte tra il 7 e l’8 ottobre e da lui presentato in questi termini, via social:

Le Ruote, i Motori! è un brano nato in poche ore, uno di quei rari casi in cui la canzone è stata scoperta e non creata. Penso che la sua forza risieda in questa caratteristica: tutto quello che sentirete non è stato pensato ma buttato fuori come l'urlo di gioia di quando finisci gli esami, come le palpitazioni delle prime volte.