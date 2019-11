Adriano Celentano stasera il ritorno in TV con "Adrian": i primi ospiti e la struttura dello show

Lo scorso febbraio il ritorno in TV di Adriano Celentano fu un clamoroso flop. "Adrian" andò in onda su Canale 5: una parte dal vivo e un cartone animato con protagonista il molleggiato in versione disegnata, che venne sospeso ufficialmente "per esigenze di salute e di convalescenza di Adriano Celentano", di fatto per ascolti troppo bassi.

Stasera Celentano ci riprova: torna in prima serata, su Canale 5. Il titolo è lo stesso, "Adrian" ma la formula è almeno in parte diversa. Ad inizio 2019 Celentano si fece vedere pochissimo, questa volta sarà in scena e sarà accompagnato da ospiti importanti. Dagospia ha anticipato una foto dalle prove, in cui è accompagnato da Piero Chiambretti, Massimo Giletti, Gerry Scotti Paolo Bonolis e Carlo Conti.

Nessun altro dettaglio ufficiale: nei giorni scorsi si era parlato della presenza di Ligabue e di una struttira con una prima parte dal vivo in studio con ospiti e nella seconda gli episodi mancanti della serie animata "Adrian".