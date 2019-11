Eminem, in un audio inedito appoggia Chris Brown per aver aggredito Rihanna

È stato condiviso su Reddit, il sito internet di social news, il leak del brano “Things get worse” di B.o.B del 2011 che conta della collaborazione di Marshall Bruce Mathers III. Il file audio, pubblicato in rete da un utente sotto il titolo "(SNIPPET) Eminem - Things Get Worse (Rihanna Diss)", presenta un verso inedito della canzone in cui Eminem rappando esprime il proprio consenso a Chris Brown che dieci anni fa ha aggredito l’ex fidanzata Rihanna.

Nel brano Slim Shady appoggia il collega della violenza ai danni della popstar caraibica e nella canzone dice: (“Let me give my two cents, of course I support Chris Brown/ I’d beat a bitch down, too, if she gave my dick an itch now”) “Lascia che esprima il mio parere, ovviamente sostengo Chirs Brown/ Anche io picchierei una puttana/ Se mi ha dato un prurito al cazzo.”

La cantante di “Umbrella”, a seguito dell’aggressione per mano dell’ex compagno - Christopher Maurice Brown - al tempo fu costretta ad annullare la sua performance ai Grammy del 2009, essendo ricoverata in ospedale per via delle gravi lesioni riportate in volto.

Nel 2010, un anno prima della realizzazione del brano di cui è apparso il leak, Eminem e Rihanna hanno dato vita alla loro collaborazione pubblicando "Love the wat you lie". Successivamente il rapper di Detroit e la cantante si sono ritrovati nel 2012 per il brano "Numb" contenuto nell'album "Unapologetic" di RiRi e nel 2013 per il singolo "Monster" - incluso nel disco "The Marshall Mathers LP 2" del 2013.