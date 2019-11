Area Sanremo 2019: squalificati due concorrenti

Due concorrenti sono stati esclusi - con le rispettive canzoni - dalla rosa dei finalisti di Area Sanremo 2019, il concorso che porta due dei suoi vincitori a partecipare al Ferstival di Sanremo in gara tra le "Nuove proposte". In seguito a una segnalazione del sito AllMusicItalia, che ha denunciato presunte irregolarità relative ai brani (già presentati o pubblicati prima dell'iscrizione al concorso), l'organizzazione ha deciso di escludere Savino Riontino (in arte Sire) con "F@ck" e Davide Fraraccio in arte Fraré con "Confini del silenzio". L'elenco aggiornato dei candidati ammessi alla fase finale del concorso, che si terrà presso il Teatro dell'Opera del Casinò di Sanremo l'8 e 9 novembre, è riportato sul sito di Area Sanremo.