Best Coast, nuovo singolo dopo quasi cinque anni: ascolta ‘For the first time’

Bethany Cosentino e Bobb Bruno hanno pubblicato una nuova canzone, la prima dopo quasi cinque anni dall'uscita del loro più recente disco. Il nuovo singolo dei Best Coast è “For the first time” e anticipa l’ideale seguito del terzo album della band, “California nights” del 2015.

Il nuovo disco del duo di Los Angeles si intitolerà “Always tomorrow” con data d’uscita ancora da destinarsi dal momento che Bethany e Bobb stanno ancora ultimando il lavoro. L’album, anticipato dal singolo “For the first time”, sarà la quarta fatica discografica del duo che ha pubblicato il disco di debutto “Crazy for you” nel 2010 e la seconda prova sulla lunga distanza “The only place” nel 2012.