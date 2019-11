Coldplay, ‘Orphans’ ed ‘Everyday Life’ al Saturday Night Live

La band di Chris Martin ha iniziato a far girare la musica di "Everyday Life", il doppio album dei Coldplay in uscita il 22 novembre prossimo: come ospiti musicali del celebre varietà a stelle e strisce Saturday Night Live i Coldplay hanno approfittato dell’occasione per proporre la pubblico la title track "Everyday Life" e “Orphans”, quest’ultima messa in scena insieme a un gruppo di ballerini. Potete vedere entrambe le performance qui:

Lo stesso giorno della pubblicazione di "Everyday Life" la formazione capitanata da Chris Martin trasmetterà in streaming i due concerti che il 22 novembre si terranno - il primo alle 5 del mattino e il secondo alle 15, ore italiane – in Giordania, nella capitale Amman. Nel corso del primo live verrà eseguita la prima parte del doppio album, “Sunrise”, mentre il secondo live sarà dedicato all’altra metà, “Sunset”. "Everyday Life", ottavo album della band, arriva a circa quattro anni di distanza dal precedente “A Head Full of Dreams”.