Lil Peep, a novembre il nuovo album postumo: ‘Everybody’s everything’

Il prossimo 15 novembre uscirà un nuovo album postumo di Gustav Ahr, in arte Lil Peep, e sarà il secondo disco pubblicato dopo la scomparsa del rapper - avvenuta nel 2017 quando aveva 21 anni. "Everybody’s everything", questo il titolo della pubblicazione di prossima uscita, presenterà brani già diffusi, inediti e le tre canzoni contenute nell’EP “Goth angel sinner” (“Movin on”, “Belgium”, “When I lie”).

Lo stesso giorno d'uscita del disco verrà presentato nelle sale cinematografiche statunitensi il film eponimo "Everybody’s everything" - un documentario sul rapper.

Lil Peep ha pubblicato un solo album prima della sua morte, “Come over when you’re sober, Part 1”, nell’agosto del 2017. Il primo disco postumo è uscito nel novembre 2018, dal titolo “Come over when you’re sober, Part 2”. Durante l'anno corrente sono usciti - prima dell'EP pubblicato ieri, 31 ottobre - i singoli “I’ve been waiting” con iLoveMakonnen e Fall Out Boy e "Star Shopping", pubblicato già nel 2015. Lo scorso luglio, inoltre, Travis Barker ha presentato un remix di “Falling Down”, di Lil Peep e XXXtentacion.

Ecco la tracklist e la copertina:

01. Liar

02. AQUAFINA (feat. Rich the Kid)

03. RATCHETS (feat. Lil Tracy)

04. Rockstarz (feat. Gab3)

05. LA To London (feat. Gab3)

06. Fangirl (feat. Gab3)

07. Text Me (feat. Era)

08. PRINCESS

09. Moving On

10. Belgium

11. When I Lie

12. I’ve Been Waiting (Original Version) (feat. iLoveMakonnen)

13. Live Forever

14. ghost boy

15. Keep My Coo

16. white tee (feat. Lil Tracy)

17. cobain (feat. Lil Tracy)

18. witchblades (feat. Lil Tracy)

19. walk away as the door slams (acoustic) (feat. Lil Tracy)