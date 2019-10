Francesco Guccini: ecco la copertina dell’album tributo

Uscirà il prossimo 15 novembre l’album tributo al cantautore modenese che conterrà alcune canzoni di Francesco Guccini, prodotte e arrangiate da Mauro Pagani e interpretate da diversi artisti del pop, del rock e del cantautorato italiano. Ecco la copertina che accompagna il disco “Note di Viaggio – capitolo 1: venite avanti…”, un’immagine del murale realizzato dallo street artist Tvboy nei pressi di via Paolo Fabbri a Bologna, non lontano dalla storica abitazione di Guccini.

L’opera raffigura una barca in mezzo al mare con a bordo gli artisti che hanno partecipato alla realizzazione del disco - Manuel Agnelli, Malika Ayane, Samuele Bersani, Brunori Sas, Luca Carboni, Carmen Consoli, Elisa, Francesco Gabbani, Ligabue, Giuliano Sangiorgi, Margherita Vicario, Nina Zilli - e, al centro, Francesco Guccini con Mauro Pagani.

L'album in uscita il prossimo novembre è il primo capitolo di un progetto che - disponibile in versione cd, cd edizione limitata, vinile, vinile in edizione limitata, oltre che in digitale - si completerà del 2020.

Ecco una foto che ritrae Francesco Guccini e Mauro Pagani davanti al murale realizzato da Tvboy:

Guarda il video riportato di seguito che mostra la realizzazione dell'opera dello street artist: