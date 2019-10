L'assistente e amico di Freddie Mercury boccia un sequel di "Bohemian Rhapsody"

La logica di Hollywood vuole che un film di successo abbia un sequel - ma se il film è un "bio-pic", una storia biografica, le cose si complicano. Così è per "Bohemian Rhapsody", una delle pellicole di maggior successo degli ultimi anni: lavorazione travagliata, regista cacciato a metà riprese, ma cifre da capogiro al manichino. Ma cosa si può ancora raccontare della vita di Freddie Mercury?

E' la domanda che viene regolarmente posta a persone che in un modo o nell'altro sono vicine ai Queen o sono state vicine a Freddie Mercury. E Peter Freestone è stato vicino davvero, al cantante: suo assistente personale e bodyguard dal '79 agli ultimi giorni (e consulente per la pellicola).

La tesi di Freestone contro un ""Bohemian Rhapsody II" è ineccepibile: "Qualunque cosa decidano di raccontare, dovrebbero mostrare 20 minuti o mezz'ora della morte di Freddie. Non credo che nessuno debba vedere una cosa del genere. Anche se sono passati 28 anni continuno a ricordarmi quei momenti. E mi chiedo chi avrebbe bisogno di vederli su un grande schermo”.

Continua Freestone: