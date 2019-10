Pavarotti, arriva nelle sale italiane il film sulla sua vita: ecco il cast

Arriverà nelle sale italiane solo per tre giorni, il 28, 29 e 30 ottobre, distribuito da Nexo Digital (sul sito è disponibile l'elenco delle sale), il film del regista premio Oscar Ron Howard sulla vita di Luciano Pavarotti, il grande tenore scomparso nel settembre del 2007. Il docu-film ripercorrerà la storia di Pavarotti attraverso filmati inediti e immagini delle sue performance più significative. Tanti i musicisti che hanno partecipato al progetto, raccontando con alcuni contributi il tenore.

Il cast degli intervistati mette insieme protagonisti del mondo della lirica, star della musica pop e rock e naturalmente i familiari del tenore. Si va da Vittorio Grigolo a Bono degli U2, passando per il flautista Andrea Griminelli, il pianista cinese Lang Lang, il direttore d'orchestra indiano Zubin Mehta, la vedova Nicoletta Mantovani, l'ex moglie di Pavarotti Adua Veroni, le figlie Lorenza, Giuliana e Cristina Pavarotti. Non potevano certo mancare Placido Domingo e José Carreras, che insieme a Pavarotti formarono il trio dei Tre Tenori: la formazione esordì alle Terme di Caracalla di Roma il 7 luglio del 1990, alla vigilia della finale di Italia '90, diretti proprio da Zubin Mehta. Tra gli anni '90 e i primi anni Duemila, poi, il trio fece concerti in tutto il mondo: dagli Stati Uniti al Regno Unito, passando per il Giappone, la Svezia, la Germania, l'Australia, la Spagna, la Francia, il Sudafrica, il Brasile, la Cina e la Corea del Sud.

Tra le canzoni che vengono fatte ascoltare nel film ce ne sono alcune che Pavarotti eseguì insieme a star della musica nazionale e internazionale: in "La donna è mobile" al suo fianco ci sono Zucchero, Sting, Lucio Dalla e Brian May, mentre in "Miss Sarajevo" il tenore si esibisce insieme a Bono, The Edge e Brian Eno.