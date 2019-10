Nick Mason ricorda il primo incontro con Roger Waters e Rick Wright

Il batterista dei Pink Floyd Nick Mason durante il programma televisivo ‘Life on the Road’ condotto dal cantante degli AC/DC Brian Johnson ha ricordato la prima volta che incontrò i suoi futuri compagni di band Roger Waters e Rick Wright al college nel 1964.

Racconta Mason:

“Il ’Regent Street Polytechnic’, è lì che ho incontrato Roger Waters e Rick Wright. Studiavamo tutti per diventare architetti. Fu una perdita per l'architettura quando la musica decollò, oppure no!”.

Ricordò che,

"Si incontrarono perché Roger sapeva che avevo una automobile. Non sono sicuro che sapesse quale genere di automobile fosse. Era una Austin 7 Chummy che aveva una velocità massima di 20 miglia orarie (30 chilometri l’ora) e non aveva i freni. Ma quando mi chiese se potevo prestargliela, dissi di no. Provò anche a spegnere una sigaretta a Rick ed è noto Rick disse no, ciò impostò il modello per i successivi 50 anni."