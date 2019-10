Wire, esce il nuovo album ‘Mind hive’. Ecco il singolo ‘Cactused’

La leggendaria band post-punk pubblicherà il prossimo 24 gennaio il nuovo album dal titolo “Mind hive” - ideale seguito di “Silver/Lead" del 2017. I Wire mettono a segno la loro diciassettesima fatica in studio di registrazione di cui è possibile ascoltare un’anticipazione: Colin Newman e soci hanno condiviso il singolo “Cactused”, disponibile all'ascolto nel video riportato di seguito.

Dal prossimo 27 gennaio la band londinese sarà impegnata in un tour che dall’Inghilterra li porterà fino in America. Al momento non sono state annunciate date in Italia e, stando alle informazioni riportate dalla rivista britannica New Musical Express, la serie di concerti che vedrà i Wire presentare dal vivo il loro nuovo disco si concluderà il prossimo 21 maggio a Londra.

Ecco la tracklist di “Mind hive”:

Be Like Them

Cactused

Primed and Ready

Off the Beach

Unrepentant

Shadows

Oklahoma

Hung

Humming