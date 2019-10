Jonathan Wilson, annullate le date italiane

Jonathan Wilson sarebbe dovuto tornare in Italia per due concerti acustici il 9 novembre al Covo Club di Bologna e il 10 novembre, al Circolo Ohibò di Milano. Invece il cantautore statunitense, che ha appena pubblicato il singolo "So alive"/"Skinny legs", ha comunicato l'annullamento di tutto il tour nel vecchio continente:

A causa di problemi organizzativi e circostanze impreviste che mi costringono a rimanere negli Stati Uniti, mi dispiace annunciare che non riuscirò a essere in tour in UK/Europa nel prossimo mese.

Non c'è da preoccuparsi, va tutto bene. Musicalmente parlando ho delle ottime notizie in arrivo, tornerò con la band e con una serie di canzoni tutte nuove (insieme ad alcune vecchie) per voi nel 2020...

Mi scuso con quanti di voi erano entusiasti di questi concerti, lo ero anche io!

Si tratta solo di un rinvio. Grazie a tutti per la comprensione.

Il promoter italiano comunica che Per chi ha acquistato i biglietti nei punti vendita sarà possibile chiedere i rimborsi recandosi direttamente presso il punto vendita in cui è stato fatto l'acquisto, mentre chi ha acquistato il biglietto online verrà rimborsato automaticamente entro 2/3 giorni, direttamente sulla carta utilizzata per fare l'acquisto.