Rob Halford vorrebbe ancora bere e drogarsi

Il cantante dei Judas Priest Rob Halford ha detto di avere ‘dentro un demone’ e di essere come un tossicodipendente in via di recupero. Ha dichiarato che vorrebbe ancora bere e farsi di cocaina dopo ormai 33 anni che si è ripulito.

Halford entrò in riabilitazione nel 1986 dopo che i suoi problemi con la dipendenza lo avevano portato ad essere totalmente fuori controllo. Aveva avuto modo di dichiarare che sarebbe certamente morto se non avesse rinunciato alle sostanze di cui stava abusando.

In una intervista con la stazione radio KNAC ha detto:

“Vorrei poter bere qualcosa, vorrei poter fumare e farmi una riga. Vorrei poterlo fare, ma non posso. L’ho fatto. L’ho fatto e tutto questo mi ha quasi ucciso. Vorrei poterlo fare perché quando sono con i miei amici e loro si stanno divertendo, ho questo diavoletto sulla spalla, 'Fatti un piccolo sorso. Fatti un sorso di Jack’”.

E aggiunge: