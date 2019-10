Bob Dylan: esce l'audiolibro di 'Tarantula'

"Tarantula" di Bob Dylan diventa un audiolibro. Il romanzo scritto dal Bardo di Duluth tra il 1965 e il 1966, originariamente pubblicato negli Stati Uniti nel 1971 (e in Italia due anni più tardi, nel 1973), torna nei negozi sotto forma di disco: la lettura del testo è stata affidata all'attore statunitense Will Patton, noto ai più per aver interpretato la parte del co-protagonista in "L'uomo del giorno dopo" di Kevin Costner, nel 1997. L'audiolibro di "Tarantula" arriverà sugli scaffali negli Stati Uniti il prossimo 3 dicembre.