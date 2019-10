Giant Sand, tre concerti a dicembre

Tre concerti in Italia, il prossimo mese di dicembre, per la band guidata da Howe Gelb: i Giant Sand andranno in scena il 6 dicembre a Ravenna, il 7 dicembre a Montecosaro e l’8 dicembre a Gioia del Colle. Ecco i dettagli della terzina di live:

VENERDÌ 6 DICEMBRE

RAVENNA – BRONSON, VIA CELLA, 50

APERTURA PORTE ORE: 20.00 – INIZIO CONCERTO ORE: 21.30

PREZZO DEL BIGLIETTO: 15 EURO + D.P., 18 EURO IN CASSA IL GIORNO DEL CONCERTO

SABATO 7 DICEMBRE

MONTECOSARO (MC) – MOUNT ECHO’, Teatro delle Logge, PIAZZA TRIESTE, 11

APERTURA PORTE ORE: 20.00 – INIZIO CONCERTO ORE: 21.30

PREZZO DEL BIGLIETTO: 22 EURO + D.P.

DOMENICA 8 DICEMBRE

GIOIA DEL COLLE (BA) – TIME ZONES FESTIVAL, Teatro Rossini, VIA GIOACCHINO ROSSINI, 1

APERTURA PORTE ORE: 20.00 – INIZIO CONCERTO ORE: 21.00

PREZZO DEL BIGLIETTO: 15 EURO

Il gruppo di Tucson ha pubblicato lo scorso mese di settembre una versione estesa di “Ballad of a Thin Line Man” – album originariamente uscito nel 1986 -, dal titolo “Recounting The Ballads of Thin Line Man”, inclusiva di due nuove canzoni. L’ultimo album d’inediti di Howe Gelb e soci risale invece allo scorso anno, quando la formazione statunitense ha pubblicato “Returns To Valley Of Rain".