Slipknot, Corey Taylor si è sposato

Il frontman degli Slipknot Corey Taylor è convolato a nozze, a Las Vegas, con Alicia Dove dopo due anni di fidanzamento. La notizia è trapelata dal bassista dagli Hellyeah Kyle Sanders, che con un post sui social ha lasciato intendere il lieto evento, scrivendo di essere “grato di aver preso parte alla celebrazione del vostro matrimonio” e augurando ai novelli sposi “un futuro felice”.

Corey Taylor aveva annunciato su Instagram il fidanzamento con la compagna, pubblicando una foto di Alicia Dove con l’anello regalatole da Taylor e accompagnando l’immagine con il testo "L'adorilust. Forever. And Ever".

Il cantante statunitense è stato sposato per otto anni con Stephanie Luby e, prima di lei, dal 2004 al 2007, con Scarlett. Recentemente Alicia Dove, componente delle Cherry Bombs, ha commentato così il suo rapporto con il cantante della band heavy metal mascherata:

Mi considero incredibilmente fortunata ad aver trovato un uomo forte, gentile, rispettoso, genuino, di sostegno e amorevole come Corey. Per quanto sciocco e simile a un cliche possa suonare, non sapevo cosa fosse l’amore vero e disinteressato prima di incontrarlo. La sua arte, la sua intelligenza, il suo cuore non conoscono barriere. È il mio eroe. La mia ispirazione. Il mio luogo sicuro.