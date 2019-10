Thom Yorke, una data a Milano a luglio 2020

Continua il percorso solista di Thom Yorke: il frontman dei Radiohead non si esibirà solo in Polonia e Danimarca, come precedentemente annunciato, ma arriverà anche in Italia, per un'unica data, all'Ippodromo di Milano il 9 luglio nell'ambito del Milano Summer Festival.

I biglietti per la data milanese saranno disponibili dalle ore 10:00 di venerdì 18 ottobre su www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati. Il costo è di 50 euro + diritti di prevendita.

Yorke è attualmente impagnato nel tour seguito alla pubblicazione del disco solista "Anima": i concerti del 2019 segnaranno la sua terza venuta in Italia nel giro di tre anni. Era già passato a Milano nel 2017, ma al Fabrique - qua la recensione dello show. Le date in Europa la prossima estate saranno undici:

19 giugno - Glasgow, Regno Unito

20 giugno - O2 Victoria Warehouse, Manchester, Regno Unito

23 giugno - Eventim Apollo, Londra, Regno Unito

24 giugno - Eventim Apollo, Londra, Regno Unito

1 luglio - Open’er Festival, Gdynia, Polonia

4 luglio - Roskilde Festival, Danimarca

6 luglio - AFAS Live, Amsterdam, Paesi Bassi

9 luglio - Ippodromo SNAI San Siro, Milano, Italia

11 luglio - Pohoda Festival, Slovacchia

12 luglio - Karlin Hall, Praga, Repubblica Ceca

13 luglio - Max-Schmeling-Halle, Berlino, Germania