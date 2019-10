Yungblud: esce "Original Me" con Dan Reynolds - VIDEO

È uscito il singolo "Original Me" di Yungblud feat. Dan Reynolds, il frontman degli Imagine Dragons. La canzone, co-scritta da Harrison – il vero cognome di Yungblud - e Reynolds, anticipa l'arrivo di "The Underrated Youth", l' EP che il cantautore inglese pubblicherà il 18 ottobre.

Racconta Yungblud:

“Questo brano parla dell'accettare le parti di noi stessi che odiamo, e di realizzare che il più grande super potere che abbiamo è quello di essere noi stessi, in modo originale e autentico. Lavorare con Dan Reynolds è un sogno che diventa realtà dato che lui è una grande fonte di ispirazione per me. Il brano è letteralmente uscito dallo studio in un giorno. L'energia naturale che si è creata tra di noi ha reso la canzone così com'è."