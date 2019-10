R.E.M., una nuova versione della canzone dedicata a Kurt Cobain dal boxset per i 25 anni di ‘Monster’

Dopo le anticipazioni delle nuove versioni di "What's The Frequency, Kenneth?” e della demo di “Revolution”, presentata come "Revolution 4-21", i R.E.M. hanno condiviso con i fan del nuovo materiale del boxset che il prossimo 1° novembre celebrerà i venticinque anni di “Monster”, disco originariamente pubblicato dalla band di Athens, che dal 2011 ha cessato l’attività, nel 1994. Si tratta di una nuova versione, remixata, di “Let Me In”, il brano che Michael Stipe aveva dedicato all’amico Kurt Cobain: il frontman dei R.E.M. e la voce dei Nirvana avrebbero dovuto lavorare insieme se Cobain non fosse venuto a mancare nell’aprile del 1994. “Monster” sarebbe arrivato nei negozi nel settembre dello stesso anno.

Potete ascoltare il remix di “Let Me In”, accompagnato dal video creato da Nir Ben Jacob, qui:

Parlando con la BBC del brano e del suo remix Michael Stipe ha ricordato quei tristi mesi del 1994: “È stato un momento devastante e catastrofico per noi, per tutti. Ma la canzone e il modo in cui è stata registrata rispondevano esattamente a quel momento e a cosa volesse dire avere avuto qualcuno vicino a noi, e che noi ammiravano quanto ammiravamo Kurt, che si è tolto la vita. È stato orribile”.

Il leader dei R.E.M. ha pubblicato nei giorni scorsi il suo nuovo singolo solista "Your capricious soul". Lo scorso 8 ottobre l’artista statunitense ha presentato alla stampa, al Maxxi di Roma, il suo più recente libro di fotografie “Our interference times: a visual record”: ecco com’è andata.