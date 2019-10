Tricky, in arrivo l'autobiografia 'Hell Is Round The Corner'. Video

Adrian Thaws, in arte Tricky, ha pubblicato sul proprio canale YouTube ufficiale un trailer della sua autobiografia di prossima pubblicazione: il volume, intitolato "Hell Is Round The Corner" - come il quarto singolo dal suo album di debutto da solista, "Maxinquaye" del '94, che gli valse la popolarità internazionale - verrà pubblicata il prossimo 31 ottobre.

Il volume, scritto dallo stesso cantante, compositore ed ex elemento dei Massive Attack con la collaborazione del giornalista musicale Andrew Perry, include - come riferito dalla nota dell'editore - "aneddoti da pelle d'oca dall'interno e dall'esterno dell'industria musicale", oltre che a riflessioni sul suicidio della madre, episodio traumatico che ha avuto ripercussioni "sia dal punto di vista crativo, sia dal punto di vista psicologico" sulla vita e sulla carriera dell'artista.

Tricky presenterà la propria autobiografia per mezzo di due incontri pubblici con i lettori programmati per il 26 e 29 ottobre rispettivamente al Clore Ballroon di Londra e alla libreria Foyles di Bristol, sua città natale.