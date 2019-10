Addio a Barrie Masters, frontman degli Eddie and the Hot Rods

Il frontman della pub-rock band inglese degli Eddie and the Hot Rods, Barrie Masters, è morto ieri, 2 ottobre, alla età di 63 anni. Non sono state rese note le cause del decesso e il luogo della morte. Masters era l'unico membro fisso della band in attività dal 1975.

Il gruppo conobbe la notorietà per il singolo "Do Anything You Want to Do" che entrò nella Top Ten della classifica inglese nel 1977 e per il suo album d’esordio, “Teenage Depression” pubblicato nel 1976.

Il canale Twitter degli Eddie and the Hot Rods ha comunicato così la scomparsa di Barrie Masters:

“È con estrema tristezza che annunciamo la scomparsa del leggendario Barrie Masters. Come potete immaginare, questa notizia improvvisa è un grande shock per la band e per la famiglia. Gli omaggi pubblicati sui nostri siti Facebook e Twitter sono benvenuti e verranno trasmessi alla famiglia di Barrie".

We welcome tributes posted to our Facebook and Twitter sites which will be passed on to Barrie's family. pic.twitter.com/XmRsuaSESG — Eddie & The Hot Rods (@EddieHotRods) October 2, 2019

Gli Eddie and the Hot Rods, si formarono nell’Essex, e sono considerati precursori dei movimenti punk e new wave. Hanno pubblicato otto album in studio tra il 1976 e il 2011, oltre a numerosi dischi live e raccolte. I primi tre dischi andarono in classifica nel Regno Unito. Il loro quarto album, “Fish 'n' Chips”, del 1981, venne prodotto da Al Kooper, il co-fondatore dei Blood, Sweat and Tears e produttore dei Lynyrd Skynyrd.

Oltre a Barrie Masters, la formazione originale era composta da Pete Wall e Dave Higgs alla chitarra, Rob Steele al basso e Steve Nicol alla batteria. In seguito, a parte Masters, ci furono una lunga sequela di cambi di line-up. Il gruppo si sciolse nel 1981, per poi riformarsi nel 1984-85, quindi si divise di nuovo fino a quando Masters riformò la band nel 2000.

Lo stile pub-rock di Eddie and the Hot Rods venne influenzato dall'R & B americano e, a sua volta, ha influenzato gruppi punk come i Clash e i Sex Pistols.