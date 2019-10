Wilco, guarda il video live di 'Everyone hides’

La band di Jeff Tweedy è stata ospite del talk show statunitense "The late show with Stephen Colbert” e ha presentato dal vivo il brano “Everyone hides”, estratto dal nuovo album dei Wilco “Ode to Joy” in uscita il prossimo 4 ottobre.

Ecco il video dell’esecuzione live del singolo che anticipa la nuova fatica in studio di registrazione di Jeff Tweedy e soci - protagonisti sul palco del Fabrique di Milano lo scorso 19 settembre: