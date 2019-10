Green Day, una canzone del nuovo disco diventa l'inno dell'hockey americano in TV. Ascolta

Grazie a un accordo di due anni con la National Hockey League, lega professionistica che accorpa le squadre statunitensi e americane, "Fire, Ready, Aim", uno dei brani inclusi nel nuovo album dei Green Day "Father of All...", in uscita il prossimo 7 febbraio, sarà utilizzato come sigla del Wednesday Night Hockey, trasmissione settimana dedicata al campionato nordamericano di hockey che debutterà il prossimo 9 ottobre con la diretta della partita tra New Jersey Devils e Philadelphia Flyers. Ecco, di seguito, un'anteprima del brano diffusa dalla stessa lega, accompagnata da una clip alla realizzazione del quale ha preso parte la stessa band californiana:

I Green Day saranno di scena in Italia per due tappe del loro Hella Mega Tour, entrambe in compagnia dei Weezer: dopo un primo show previsto per il prossimo 10 giugno all'Ippodromo Snai di San Siro, a Milano, i gruppi di Billie Joe Armstrong e rivers Cuomo replicheranno alla Visarno Arena di Firenze per l'edizione 2020 di Firenze Rocks.